Плющенко оценил шансы Загитовой и Медведевой исполнять четверные прыжки

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился мнением о шансах победительницы Игр-2018 Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой исполнять четверные прыжки.

«Мне кажется, они смогут в будущем делать четверные прыжки. А если говорить о рисках при исполнении, то они у всех есть. И у маленьких девочек, и у взрослых», — цитирует Плющенко Teleprogramma.pro.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что изучение четверных прыжков Загитовой и Медведевой «может печально закончиться».