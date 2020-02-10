Тренер «Локомотива» Семин рассказал о знакомстве со Шнуровым

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о знакомстве с музыкантом Сергеем Шнуровым.

«Когда «Ленинград» в Москве, я всегда хожу. Они меня приглашают. Я хорошо знаю Шнурова, знаю их администратора. Они любят футбол, поэтому есть общие интересы», — цитирует Семина Sport24.

Специалист заявил, что впервые познакомился с музыкантом на концерте, когда его позвали за кулисы.

Ранее Шнуров отреагировал на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).