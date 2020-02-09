Украинских гимнасток осудили за выступление на этапе Гран-при в Москве
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Украинских гимнасток осудили за выступление на этапе Гран-при в Москве, сообщает РИА «Новости».
Ранее тренер спортсменок Ирина Дерюгина опубликовала в Instagram снимок на фоне Кремля с подписью «Я на симпозиуме в Москве». Пользователи соцсети стали писать гневные комментарии под публикацией.
Гимнасток обвинили в отсутствии уважения к Украине и назвали их позором страны. Были и те, кто встал на защиту спортсменок.
Московский этап Гран-при по художественной гимнастике завершился 9 февраля. В квалификации индивидуальных соревнований с обручем и мячом участие приняли украинки Ева Мелещук и Кристина Пограничная.
Ранее сообщалось, что российские гимнастки стали лучшими во всех упражнениях на этапе Гран-при.