Смолов впервые попал в стартовый состав «Сельты»
«Сельта» из Виго объявила стартовый состав на матч 23-го тура чемпионата Испании против «Севильи».
Впервые в стартовый состав попал российский нападающий Федор Смолов.
Стартовый состав «Сельты»: Рубен, Мальо, Мурильо, Араухо, Оласа, Окай, Бельтран, Рафинья, Мендес, Аспас, Смолов.
Встреча между «Сельтой» и «Севильей» пройдет в Виго. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 20.30 мск.
Ранее Смолов рассказал о стремительном переходе из московского «Локомотива» в «Сельту».