Дзюба подтвердил интерес со стороны «Тоттенхэма»
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Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба заявил, что лондонский «Тоттенхэм Хотспур» был заинтересован в его приобретении.
«Со мной связались на новогодних праздниках — от главного тренера английского клуба Жозе Моуринью, я так понимаю. Но «Зенит» мне сказал нет», — приводит слова Дзюбы «Чемпионат.com» со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Форвард отметил, что «Тоттенхэм» хотел взять его в аренду до конца сезона сезона.
В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба принял участие в 19 матчах, в которых забил 11 мячей и отдал девять передач.
Ранее сообщалось, что дубль Дзюбы принес «Зениту» волевую победу над ЦСКА.