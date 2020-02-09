Дзюба подтвердил интерес со стороны «Тоттенхэма»

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Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба заявил, что лондонский «Тоттенхэм Хотспур» был заинтересован в его приобретении.

«Со мной связались на новогодних праздниках — от главного тренера английского клуба Жозе Моуринью, я так понимаю. Но «Зенит» мне сказал нет», — приводит слова Дзюбы «Чемпионат.com» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Форвард отметил, что «Тоттенхэм» хотел взять его в аренду до конца сезона сезона.

В нынешнем сезоне чемпионата России Дзюба принял участие в 19 матчах, в которых забил 11 мячей и отдал девять передач.

Ранее сообщалось, что дубль Дзюбы принес «Зениту» волевую победу над ЦСКА.