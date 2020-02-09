17-летняя внучка Ельцина поздравила возлюбленного Смолова с 30-летием
17 летняя внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева поздравила с днем рождения игрока московского «Локомотива» Федора Смолова.
Напомним, что сегодня, 9 февраля, у футболиста юбилей — ему исполнилось 30 лет. В данный момент он находится в аренде у аутсайдера чемпионата Испании «Сельты».
Поздравления девушка спортсмена опубликовала в Instagram stories.
Ранее Смолов рассказал о стремительном переходе из «Локомотива» в «Сельту».