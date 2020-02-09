В Японии пройдет кубок Путина по самбо

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В Японии пройдет кубок имени президента Российской Федерации Владимира Путина по самбо. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации источника, впервые в программу соревнований будет включено боевое самбо.

Организаторы заявляют от сотне спортсменов, которые планируют выступить в девяти весовых категориях.

Победители данного соревнования смогут получить право на участие в кубке мира по самбо «Мемориал А.А. Харлампиева».

Ранее сообщалось, что капитан московского «Спартака» Георгий Джикия готов помочь новичку красно-белых Александру Соболеву стать лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ).