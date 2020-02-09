В Японии пройдет кубок Путина по самбо
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В Японии пройдет кубок имени президента Российской Федерации Владимира Путина по самбо. Об этом сообщает РИА «Новости».
По информации источника, впервые в программу соревнований будет включено боевое самбо.
Организаторы заявляют от сотне спортсменов, которые планируют выступить в девяти весовых категориях.
Победители данного соревнования смогут получить право на участие в кубке мира по самбо «Мемориал А.А. Харлампиева».
Ранее сообщалось, что капитан московского «Спартака» Георгий Джикия готов помочь новичку красно-белых Александру Соболеву стать лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ).