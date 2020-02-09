Федун: «Спартак» еще не готов физически
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Владелец столичного «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу в традиционном товарищеском предсезонном турнире в Катаре. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, команда еще не до конца готова к возобновлению чемпионата России.
«Игра команды была тренировочная, масса ошибок. Игроки еще не готовы физически. Задачу побегать и выполнить тренерские установки мы выполнили на «отлично». Судейство было ни о чем», — сказал Федун.
Напомним, что в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» в гостях сыграет с московским «Динамо».
Ранее сообщалось, что агент нападающего английского «Бернли» Матея Выдры Ондрей Хованец прокомментировал интерес столичного «Локомотива» к игроку.