Федун: «Спартак» еще не готов физически

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Владелец столичного «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу в традиционном товарищеском предсезонном турнире в Катаре. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, команда еще не до конца готова к возобновлению чемпионата России.

«Игра команды была тренировочная, масса ошибок. Игроки еще не готовы физически. Задачу побегать и выполнить тренерские установки мы выполнили на «отлично». Судейство было ни о чем», — сказал Федун.

Напомним, что в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» в гостях сыграет с московским «Динамо».

Ранее сообщалось, что агент нападающего английского «Бернли» Матея Выдры Ондрей Хованец прокомментировал интерес столичного «Локомотива» к игроку.