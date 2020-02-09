Фигурист Даниелян поделился мыслями о попадании на взрослый ЧМ
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Российский фигурист Артур Даниелян поделился мыслями о попадании на взрослый чемпионат мира, который пройдет в канадском Монреале. Об этом сообщает «Матч ТВ».
По его словам, решение принималось совместно с представителями федерации и тренерского штаба.
«Мы сошлись во взглядах с федерацией и наставниками, поэтому я рад, что поеду в Канаду. Для меня новый опыт будет невероятно ценным. Цель — откататься чисто», — сказал спортсмен.
Ранее сообщалось, что действующая олимпийская чемпионка в женской одиночной программе Алина Загитова потеряла первое место в рейтинге лучших фигуристок мира.