Заслуженный тренер России Плющев усомнился в силе КХЛ

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Заслуженный тренер России Владимир Плющев усомнился в силе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, хоккеисты из финского или шведского чемпионата ничуть не уступают игрокам из КХЛ.

«Нужно признать, что наша лига утратила свою силу. Если раньше говорили, что КХЛ — второй по силе хоккейный турнир на планете, то в настоящее время финны или шведы в своих первенствах нередко даже превосходят нас», — сказал Плющев.

Ранее сообщалось, что сборная России вновь проиграла на Евротуре, пропустив пять шайб от Швеции