Экс-хавбек «Зенита» Данни считает, что Кокорин может усилить любой клуб

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Бывший полузащитник московского «Динамо» и петербургского «Зенита» Мигел Данни прокомментировал скандальную ситуацию с ссылкой Александра Кокорина во вторую команду сине-бело-голубых. Об этом сообщает «Спорт день за днем».

По его словам, 28-летний форвард может усилить любую команду мира.

«Я вообще не понимаю, что происходит. Когда Саша был в тюрьме, мы все с нетерпением ждали, когда же он выйдет на поле.

Мне не понятно, почему его сослали в дубль. Но могу сказать одно — Кокорин в состоянии усилить абсолютно любой клуб на планете», — сказал португалец.

Ранее сообщалось, что нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил в десятой игре Серии А подряд.