Чех Пастрняк отказался соревноваться с Овечкиным за звание снайпера НХЛ

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» и сборной Чехии Давид Пастрняк отказался соревноваться с россиянином Александром Овечкиным за звание лучшего снайпера по итогам нынешнего сезона. Об этом сообщает официальный сайт заокеанской лиги.

По его словам, 34-летний хоккеист «Вашингтона» по ходу регулярного чемпионата только набирает обороты, поэтому соревноваться с ним нет никакого смысла.

«Ови — невероятный снайпер, который уже много лет демонстрирует настоящий класс. Я совершенно точно не состязаюсь с ним», — сказал Пастрняк.

Ранее сообщалось, что три российских хоккеиста пропустят матч со Швецией в рамках второго тура третьего этапа Еврохоккейтура.