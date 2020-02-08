Соболев забил дебютный гол за «Спартак»
Нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев забил дебютный гол за новую команду.
Россиянин сравнял счет в матче третьего тура традиционного предсезонного товарищеского турнира в Катаре против сербского «Партизана».
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
В настоящее время у 22-летнего нападающего в активе десять голов в Российской премьер-лиге (РПЛ).
В минувшее трансферное окно Соболев покинул самарские «Крылья Советов» и перешел в «Спартак».
Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» может заменить ушедшего в испанскую «Сельту» нападающего сборной России Федора Смолова форвардом из Англии.