Соболев забил дебютный гол за «Спартак»

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Нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев забил дебютный гол за новую команду.

Россиянин сравнял счет в матче третьего тура традиционного предсезонного товарищеского турнира в Катаре против сербского «Партизана».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

В настоящее время у 22-летнего нападающего в активе десять голов в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В минувшее трансферное окно Соболев покинул самарские «Крылья Советов» и перешел в «Спартак».

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» может заменить ушедшего в испанскую «Сельту» нападающего сборной России Федора Смолова форвардом из Англии.