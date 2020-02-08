Новичка «Манчестер Юнайтед» не взяли на сборы из-за коронавируса
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Новичка «Манчестер Юнайтед» Одиона Игало не взяли на сборы в Испании из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба манкунианского клуба.
По словам главного тренера Уле-Гуннара Сульшера, в случае, если новичок клуба покинет Великобританию, то существует вероятность получения запрета на возвращение в страну.
Также норвежец заявил, что Игало продолжит тренировки по индивидуальной программе.
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