Российский боец ММА: Хабиб не является примером для всех

<img src="//img.gazeta.ru/files3/282/11525282/20171021101026_A44I5189-pic905-895x505-43943.JPG">

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко в интервью «Газете.Ru» высказался о роли Хабиба Нурмагомедова в отечественном обществе.

По его словам, раньше людям не была принципиально важна национальность жителей страны.

«До распада СССР мы даже не знали, что в стране идет жесткое разделение по национальностям, и мы все друг друга, оказывается, не любим. Это наши недруги навязали нам эту вражду. Это наложило свой отпечаток, и на этом можно теперь спекулировать.

Я не спорю и открыто говорю о том, что Хабиб является примером и героем не для всех людей в стране. Кому-то он нравится, кому-то нет — это нормальная ситуация. Больше поклонников у него из Дагестана — и никто не будет удивляться этому.

Где-то в Сибири, в Белгороде, в Москве, на Дальнем Востоке есть свои герои — другие парни, может быть, из других видов спорта. Это же хорошо, что у нас много людей, на которых можно равняться», — сказал спортсмен.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко рассказал, о чем думал, когда находился под арестом.