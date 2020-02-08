Японка Кихира выиграла Турнир четырех континентов

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Японская фигуристка Рика Кихира выиграла Турнир четырех континентов, который проходил в корейском Сеуле.

Спортсменка из Страны восходящего Солнца в сумме за короткую и произвольную программу получила от судей 232,34.

Серебряную медаль за второе место получила хозяйка турнира Ю Ен, сумевшая набрать за два соревновательных дня 223,23 балла.

Бронза досталась Бреди Теннелл из США, набравшей 222,97 балла.

Напомним, что «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию этого события.

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