Овечкин: хочу на домашнем льду забросить 700-ю шайбу в НХЛ
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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин высказался по поводу своей 700-ой шайбы в регулярных чемпионатах. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
По его словам, покорить отметку в семь сотен шайб было бы здорово на родной «Кэпитал Уан Арене».
«Я стараюсь не задумываться о том, сколько голов я забил. Но если вдруг я начинаю об этом мыслить, то думаю: «Вау, нифига себе! Это очень большие цифры». Я хочу забросить 700-ю шайбу в матче против «Филадельфии», но если не получится, то ничего страшного», — сказал Овечкин.
Ранее сообщалось, что российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов получил травму.