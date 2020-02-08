Вратарь «Рейнджерс» Георгиев: я готов ждать своего шанса

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Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Александр Георгиев высказался после игры регулярного чемпионата против «Баффало Сейберз». Об этом сообщает официальный сайт лиги.

По его словам, длительный перерыв никак не сказался на его игровых качествах.

«Решения принимают тренеры и менеджмент, поэтому я ничего не могу сказать о том, когда буду играть. Я стараюсь быть готов в любой момент выйти на лед. Это мой фокус», — сказал Георгиев.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Далласа» Александр Радулов получил травму.