Радулов получил повреждение в матче НХЛ против «Миннесоты»

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Миннесотой Уайлд» и «Даллас Старз» российский нападающий Александр Радулов получил травму. Об этом сообщает официальный сайт заокеанской лиги.

По информации источника, отечественный форвард повредил верхнюю часть тела. Более подробная информация о состоянии двукратного чемпиона мира появится после медицинского обследования.

Напомним, что в текущем сезоне Радулов провел 51 матч, в котором сумел забить 15 голов и отдать 16 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» обыграла «Даллас Старз»