«Вашингтон» с минимальным счетом обыграл «Даллас»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/773/11687773/RIAN_2605735.HR.ru-pic905-895x505-68501.jpg">

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон «Уизардс» оказался сильнее «Даллас Маверикс».

Встреча прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан Арена» и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 119:118.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Б.Бил, набравший 29 очков, совершивший пять подборов и восемь перехватов.

Наибольшее количество очков (20) у гостей набрал С.Карри.

После этой победы «Вашингтон» поднялся на девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НБА.

Ранее сообщалось, что капитан «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс оказался на первой строчке среди игроков лиги по цене рекламного поста в Instagram.