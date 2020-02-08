«Вашингтон» с минимальным счетом обыграл «Даллас»
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон «Уизардс» оказался сильнее «Даллас Маверикс».
Встреча прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан Арена» и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 119:118.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Б.Бил, набравший 29 очков, совершивший пять подборов и восемь перехватов.
Наибольшее количество очков (20) у гостей набрал С.Карри.
После этой победы «Вашингтон» поднялся на девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НБА.
Ранее сообщалось, что капитан «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс оказался на первой строчке среди игроков лиги по цене рекламного поста в Instagram.