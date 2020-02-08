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Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал об интересе российских клубов к нему, передает Sport24.

Всю профессиональную карьеру Черышев провел в испанских клубах, выступая за мадридский «Реал», «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию». При эт ом он отметил, что есть клубы из России, которые заинтересованы в его трансфере.

«Какой-то интерес из российских клубов был и есть, серьезный. Клубы называть не буду. На данный момент эти варианты не рассматривал. В каком-то будущем — может быть», — заявил хавбек.

Ранее Черышев прокомментировал переход Федора Смолова в «Сельту».