Черышев прокомментировал переход Смолова в «Сельту»

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Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал переход нападающего Федора Смолова в испанскую «Сельту», передает Sport24.

31 января российский форвард подписал контракт с испанским клубом, куда перешел в аренду. Права на Смолова принадлежат московскому «Локомотиву».

«Федя давно хотел играть в Европе, и «Сельта» — шанс себя проявить и потом успешно выступить на Евро. Желаю Феде удачи — будет много работать, и все получится», — заявил хавбек.

Смолов уже дебютировал в составе команды. примечательно, что это произошло в матче с «Валенсией», однако Черышев участия в игре не принимал из-за травмы.

Ранее сообщалось, что Черышев вернулся в общую группу «Валенсии» после травмы.