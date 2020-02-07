Команда Путина и Лукашенко победила в хоккейном товарищеском матче

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Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко вышли на лед в товарищеском хоккейном матче, который прошел в развлекательном центре «Галактика» в Красной Поляне, передает ТАСС.

Лидеры двух стран сыграли за одну команду. Путин стал автором хет-трика и помог своей команде одержать разгромную победу со счетом 9:2. В матче также принял участие сын президента Белоруссии Николай.

Отмечается, что во втором периоде за ходом игры следил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. Во время отдыха он провел короткую беседу с президентами.

Ранее сообщалось, что в феврале 2019 года Путин и Лукашенко также вместе играли хоккей.