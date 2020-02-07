Кучеров помог «Тампе» обыграть «Питтсбург» Малкина
В очередном поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома переиграл «Питтсбург Пингвинз».
Встреча закончилась со счетом 4:2. Эта победа стала для канадского клуба пятой кряду.
Стоит отметить, что российский форвард «Тампы» Никита Кучеров записал себе в актив 2 (1+1) очка, голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 29 бросков из 31, а нападающий «пингвинов» Евгений Малкин отметился голом и результативной передачей.
НХЛ — регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Питтсбург Пингвинз» — 4:2
1:0 — Сергачев (Хедман, Джонсон) – 09:04' (6x3),
2:0 — Стэмкос (Пойнт, Кучеров) – 12:55' (5x5),
2:1 — Малкин (Хернквист) – 29:25' (5x5),
3:1 — Чирелли (Хедман, Палат) – 29:57' (5x5),
3:2 — Марино (Малкин) – 43:20' (5x5),
4:2 — Кучеров – 59:27' (en).
Ранее сообщалось, что матч с «Питтсбургом» стал для Кучерова 500-м в НХЛ.