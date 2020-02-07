Стали известны дата и место прощания с Коби Брайантом
close
Церемония прощания с разбившимся в авиакатастрофе Коби Брайантом пройдет 24 февраля.
Как информирует Los Angeles Times, мероприятие состоится на домашнем стадионе «Лос-Анджелес Лейкерс» «Стэйплс-центр», где провел большинство своих матчей легендарный баскетболист.
Напомним, что трагедия случилась 26 января. Американский спортсмен вместе со своей 13-летней дочерью Джинной разбился на борту частного вертолета.
Ранее было опубликовано видео последнего полета Коби Брайанта.