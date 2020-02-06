Винер-Усманова подтвердила, что Солдатова здорова
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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка Александра Солдатова абсолютно здорова, передает РИА «Новости».
6 февраля СМИ опубликовали информацию, согласно которой спортсменка попала в больницу после попытки суицида. Однако позднее сама гимнастка, и ее тренер опровергли эту, заявив, что травма была нанесена случайно.
«Солдатова здорова как бык, всё у нее хорошо. Она сегодня была у меня на репетиции гала-концерта, а в воскресенье она будет выступать на нем. Она порезалась, ей зашили рану», — заявила она.
Ранее сообщалось, что Солдатова была шокирована новостями про попытку суицида.