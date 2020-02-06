Валиева выиграла короткую программу юниорского первенства России
Фигуристка Камила Валиева стала первой в короткой программе юниорского первенства России.
Ученица российского специалиста Этери Тутберидзе получила за свой прокат 78,50 баллов.
На втором месте оказалась Дарья Усачева, программу которой судьи оценили в 73,77 балла. Замкнула тройку лидеров Софья Акатьева — она набрала 69,22 балла.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Ранее сообщалось, что на юниорском первенстве по фигурному катанию может проводиться допинг-контроль.