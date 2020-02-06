Гвардиола прокомментировал возможный уход Месси из «Барселоны»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/412/12844412/RTX7BFXD-pic905-895x505-84577.jpg">

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал возможный уход аргентинского нападающего Лионеля Месси из «Барселоны», сообщает Manchester Evening News.

СМИ информировали, что аргентинец может покинуть команду в конце сезона.

«Когда Месси решит покинуть «Барселону», то клубу потребуется время, чтобы перестроить игру. Он забивает по 50 мячей за сезон», — сказал Гвардиола.

Месси выступает за сине-гранатовых с 2003 года. В составе «Барселоны» он десять раз выигрывал чемпионат Испании, а также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

В текущем сезоне аргентинец провел 23 матча, забив 17 мячей.

Ранее стало известно о том, что«Манчестер Сити» предпримет попытку подписать Месси.