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Российская гимнастка Александра Солдатова впервые высказалась после попытки суицида. Об этом сообщает Mash.

Как заявила пострадавшая, она решила порезать вены на руках по глупости. После того, как Солдатова совершила это действие, она тут же позвонила в скорую помощь.

Прибывшая бригада врачей отметила, что 21-летняя спортсменка вела себя очень адекватно и спокойно.

Напомним, что россиянка трижды выигрывала чемпионат Европы по художественной гимнастике в командном зачете.

Ранее сообщалось, что тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова высказалась о попытке суицида неоднократной чемпионки мира Александры Солдатовой.