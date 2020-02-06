Врачи оценили состояние гимнастки Солдатовой как удовлетворительное

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Врачи НИИ имени Склифосовского оценили состояние российской гимнастки Александры Солдатовой как удовлетворительное. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации источника, знакомого с ситуацией, температура тела в утреннее и вечернее время составляла 36,8 градусов Цельсия, ее состояние в целом охарактеризовано как удовлетворительное.

В настоящее время доступ посетителей к 21-летней титулованной гимнастке запрещен.

Напомним, что 5 февраля неоднократная чемпионка мира совершила попытку суицида.

Ранее сообщалось, что член исполкома Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и директор Международной Академии спорта Ирины Винер Ольга Цыганкова ответила «Газете.Ru» на вопрос о предполагаемой госпитализации Александры Солдатовой.