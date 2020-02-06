Врачи оценили состояние гимнастки Солдатовой как удовлетворительное
Врачи НИИ имени Склифосовского оценили состояние российской гимнастки Александры Солдатовой как удовлетворительное. Об этом сообщает РИА «Новости».
По информации источника, знакомого с ситуацией, температура тела в утреннее и вечернее время составляла 36,8 градусов Цельсия, ее состояние в целом охарактеризовано как удовлетворительное.
В настоящее время доступ посетителей к 21-летней титулованной гимнастке запрещен.
Напомним, что 5 февраля неоднократная чемпионка мира совершила попытку суицида.
Ранее сообщалось, что член исполкома Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и директор Международной Академии спорта Ирины Винер Ольга Цыганкова ответила «Газете.Ru» на вопрос о предполагаемой госпитализации Александры Солдатовой.