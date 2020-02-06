Боец UFC Магомедшарипов будет драться на одном турнире с Хабибом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/447/12220447/RTX6PEX7-pic905-895x505-77769.jpg">

Боец Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Забит Магомедшарипов будет драться на одном турнире с Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, бой пройдет в рамках UFC 249, который состоится в апреле текущего года на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

Россиянин заявил, что точной информации о сопернике нет, при этом отметив, что это будет боец из топ-5 рейтинга.

Напомним, что на UFC 249 также выступит Хабиб Нурмагомедов, которому предстоит защитить титул чемпиона в легком весе.

Ранее сообщалось, что непобежденный украинский боксер Александр Усик оригинально ответил оскорбившему его военному