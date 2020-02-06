Моуринью: игроки «Тоттэнхэма» оставили на поле свои сердца

<img src="//img.gazeta.ru/files3/521/12944521/2020-02-02T165138Z_1836922515_RC2GSE9EX7TA_RTRMADP_3_SOCCER-ENGLAND-TOT-MCI-REPORT-pic905-895x505-98955.jpg">

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка Англии против «Саутгемптона», передает «Би-би-си».

Встреча завершилась победой подопечных Моуринью со счетом 3:2. Примечательно, что по ходу матча «Тоттенхэм» уступал 1:2, однако отыгрался. Решающий удар был нанесен в конце второго тайма, когда Сон Хын Мин реализовал пенальти.

«Футболисты оставили на поле свои сердца, играли с душой, отдали все силы. За два раунда они провели четыре матча и заслужили праздник», — заявил специалист.

За выход в четвертьфинал турнира «Тоттенхэм» сразится с «Норвичем».

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» одолел «Саутгемптон» в переигровке матча Кубка Англии.