Моуринью: игроки «Тоттэнхэма» оставили на поле свои сердца
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка Англии против «Саутгемптона», передает «Би-би-си».
Встреча завершилась победой подопечных Моуринью со счетом 3:2. Примечательно, что по ходу матча «Тоттенхэм» уступал 1:2, однако отыгрался. Решающий удар был нанесен в конце второго тайма, когда Сон Хын Мин реализовал пенальти.
«Футболисты оставили на поле свои сердца, играли с душой, отдали все силы. За два раунда они провели четыре матча и заслужили праздник», — заявил специалист.
За выход в четвертьфинал турнира «Тоттенхэм» сразится с «Норвичем».
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» одолел «Саутгемптон» в переигровке матча Кубка Англии.