Соболев дебютирует в составе «Спартака» в матче с «Локомотивом»

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Московские клубы «Спартак» и «Локомотив» объявили составы на матч второго тура товарищеского турнира в катаре.

В составе красно-белых дебютирует нападающий Александр Соболев, перешедший в столичный клуб из самарских «Крыльев Советов» на правах аренды.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Рассказов, Тиль, Бакалюк, Гулиев, Мельгарехо, Бакаев, Соболев.

Стартовый состав «Локомотива»: Коченков, Кверквелия, Чорлука, Игнатьев, Хеведес, Магкеев, Баринов, Крыховяк, Алексей Миранчук, Мариу, Эдер.

Встреча между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится в Дохе. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поприсутствовал на тренировке «Спартака» в Катаре.