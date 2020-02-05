РФС выступил с заявлением по поводу информации о недопуске России до ЧМ-2022

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В Российском футбольном союзе (РФС) высказались по поводу недопуска сборной России по футболу на чемпиона мира 2022 года в Катаре.

Напомним, что об этом сообщил арабский спортивный телеканал BeIN Sports в Twitter. Источник утверждает, что такое решение приняло Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

9 декабря 2019 года, исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение дисквалифицировать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за манипуляции с базой данных Московской лаборатории. Таким образом, отечественные спортсмены лишились возможности в течение четырех лет выступать на международных соревнованиях под своим флагом. 19 декабря наблюдательный совет отечественного агентства вынес рекомендацию общему собранию членов РУСАДА не соглашаться с санкциями. А позже обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Мы не получали каких-либо уведомлений от ВАДА о статусе нашей сборной на ЧМ в 2022 году», — сообщили в пресс-службе РФС корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.

Ранее сообщалось, что Россия получила уведомление о недопуске на ЧМ-2022 по футболу.