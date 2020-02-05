Россия получила уведомление о недопуске на ЧМ-2022 по футболу, сообщает источник

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Известный арабский спортивный телеканал BeIN Sports сообщил о недопуске сборной России на чемпионат мира по футболу 2022 года. Информация об этом появилась в официальном Twitter-аккаунте СМИ.

Источник ссылается на Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Ранее в британских СМИ появлялись сообщения о том, что национальная команда при условии выхода в групповой этап турнира будет в нем участвовать, однако государственные атрибуты будут запрещены к использованию.

Напомним, что 9 декабря 2019 года, исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение дисквалифицировать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за манипуляции с базой данных Московской лаборатории. Таким образом, отечественные спортсмены лишились возможности в течение четырех лет выступать на международных соревнованиях под своим флагом. 19 декабря наблюдательный совет отечественного агентства вынес рекомендацию общему собранию членов РУСАДА не соглашаться с санкциями. А позже обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ранее экс-футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов оценил успехи сборной России под руководством Станислава Черчесова.