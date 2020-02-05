«Ливерпуль» вышел в 1/8 финала Кубка Англии
Мерсисайдский «Ливерпуль» вышел в 1/8 финала Кубка Англии.
Встреча, состоявшаяся минувшим вечером на «Энфилде» против «Шрусбери Таун», выступающем в третьем по силе английском дивизионе, завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.
Единственный гол в свои ворота оформил Ро-Шон Уильямс.
Напомним, что первый матч противостоянии завершился результативной ничьей — 2:2.
Эта победа позволила подопечным Юргена Клоппа продолжить борьбу за старейший футбольный трофей в истории. За право выйти в четвертьфинал «Ливерпуль» поборется с лондонским «Челси».
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» выпустил на ответный матч 1/16 финала Кубка Англии против «Шрусбери Таун» самый юный состав в истории клуба.