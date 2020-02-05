<img src="//img.gazeta.ru/files3/204/12878204/RTS2VSP1-pic905-895x505-95965.jpg">

Мерсисайдский «Ливерпуль» вышел в 1/8 финала Кубка Англии.

Встреча, состоявшаяся минувшим вечером на «Энфилде» против «Шрусбери Таун», выступающем в третьем по силе английском дивизионе, завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол в свои ворота оформил Ро-Шон Уильямс.

Напомним, что первый матч противостоянии завершился результативной ничьей — 2:2.

Эта победа позволила подопечным Юргена Клоппа продолжить борьбу за старейший футбольный трофей в истории. За право выйти в четвертьфинал «Ливерпуль» поборется с лондонским «Челси».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» выпустил на ответный матч 1/16 финала Кубка Англии против «Шрусбери Таун» самый юный состав в истории клуба.