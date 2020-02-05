«Боруссия» вылетела из Кубка Германии, несмотря на гол Холанда

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Дортмундская «Боруссия» прекратила борьбу за Кубок Германии в сезоне-2019/20, уступив бременскому «Вердеру».

Встреча прошла на «Везерштадионе» в Бремене и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

В составе победителей забитыми мячами отметились Дейви Зельке, Леонардо Биттенкурт и Милот Рашица.

У гостей голы на свой лицевой счет оформили Эрлинг Холанд и Джованни Рейна.

Стоит отметить, что 19-летний норвежец начал игру на скамейке запасных.

Соперник чемпионов Германии 2004 года в четвертьфинальном противостоянии определится после жеребьевки, которая пройдет 9 февраля.

Ранее сообщалось, что мерсисайдский «Ливерпуль» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, где сыграет с лондонским «Челси».