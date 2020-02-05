Тренер «Ростова» Карпин определился с основным составом

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что уже держит в голове обойму футболистов, которые будут находиться в основе перед возобновлением чемпионата России по футболу. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, до старта весенней части турнира остается 25 дней, поэтому все еще может измениться.

«Физическая форма набирается за счет матчей, проведенных на поле. Состав на третий поединок будем определять в соответствии с тем, в каком состоянии находятся футболисты.

Уже есть понимание того, кто будет в основе на сезон, но все еще может поменяться», — сказал Карпин.

Ранее сообщалось, что «Ростов» нанес поражение белградскому «Партизану» в матче второго тура товарищеского турнира в Катаре.