Месси отыграл несколько матчей с травмой

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Нападающий «Барселоны» Лионель Мессии провел несколько последних матчей с травмой, сообщает ESPN.

По информации издания, аргентинец испытывает дискомфорт в бедре. Из-за повреждений форвардов Луиса Суареса и Усмана Дембеле у тренерского штаба каталонского клуба нет других вариантов, кроме как выпускать капитана на поле.

Месси должен принять участие во встрече 1/4 финала Кубка Испании против мадридского «Атлетико». Отмечается, что тренировки нового главного тренера Энрике Сетьена оказывают негативное влияние на нападающего.

Ранее сообщалось, что Месси устроил перепалку с защитником Жераром Пике на тренировке команды.