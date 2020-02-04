Месси отыграл несколько матчей с травмой
Нападающий «Барселоны» Лионель Мессии провел несколько последних матчей с травмой, сообщает ESPN.
По информации издания, аргентинец испытывает дискомфорт в бедре. Из-за повреждений форвардов Луиса Суареса и Усмана Дембеле у тренерского штаба каталонского клуба нет других вариантов, кроме как выпускать капитана на поле.
Месси должен принять участие во встрече 1/4 финала Кубка Испании против мадридского «Атлетико». Отмечается, что тренировки нового главного тренера Энрике Сетьена оказывают негативное влияние на нападающего.
Ранее сообщалось, что Месси устроил перепалку с защитником Жераром Пике на тренировке команды.