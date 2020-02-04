<img src="//img.gazeta.ru/files3/391/11691391/RIAN_3273089.HR.ru-pic905-895x505-39776.jpg">

Экс-форвард сборной России Алексей Яшин включен в Зал славы Международной федерации хоккея (ИИХФ), передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что россиянин стал первым игроком, который был введен в Зал славы ИИХФ. Торжественная церемония пройдет в Цюрихе 24 мая.

В России Яшин выступал за екатеринбургские клубы «Луч» и «Автомобилист», московские «Динамо» и ЦСКА, ярославский «Локомотив» и петербургский СКА.

С 1993 по 2007 год форвард играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Оттаву Сенаторз» и «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее Яшин выделил российских вратарей, ярко проявивших себя по итогам первой половины сезона в НХЛ.