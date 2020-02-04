Антидопинговое агентство Китая приостановило работу из-за коронавируса

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Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) приостановило работу из-за вспышки коронавируса в стране, сообщает Международное агентство по тестированию (ITA).

Вирус распространился не только по территории Китая, но и в 23-х странах, включая Россию. На 4 февраля количество заболевших составляет уже больше двадцати тысяч. Стоит отметить, что в Китае временно приостановлены все спортивные соревнования.

«Хотя мы признаем важность антидопинговых мероприятий, приоритетом является забота о здоровье людей. Как только ситуация улучшится, CHINADA возобновит работу», - -заявили в организации.

Ранее сообщалось, что сборная Китая пропустит ЧМ по хоккею с мячом в Иркутске из-за коронавируса.