Кокорин оформил дубль в матче за «Зенит-2»

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Петербургский «Зенит-2» одержал разгромную победу над бразильским «Гремио Новоризонтино» в товарищеском матче.

Встреча завершилась со счетом 4:1. Дубль в составе победителей оформил нападающий Александр Кокорин, переведенный в состав второй команды из основного клуба.

В конце января футбольный клуб «Сочи» объявил, что Кокорин перейдет в команду на правах аренды до конца нынешнего сезона. Позднее футболист заявил, что ничего не может сказать по поводу своего будущего. После этого «Зенит» объявил о переходе игрока во вторую команду.

Ранее сообщалось, что Кокорин вышел в стартовом составе «Зенита-2» на товарищеский матч.