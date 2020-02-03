Болельщиков Загитовой обвинили в отсутствии поддержки фигуристки
Фанатский коллектив действующей олимпийской чемпионки по фигурному катанию в женской одиночной программе Алины Загитовой обвинили в отсутствии поддержки своего кумира. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на Елену Родину.
По словам Родины, ни на одном шоу в Доброграде, на котором выступала 17-летняя спортсменка, не было фанатской поддержки.
«Очень жаль, что поклонники Загитовой не приехали поддержать на шоу. Я была очень рада ее увидеть и насладилась ее бешеной энергетикой.
Она была хороша, одухотворена и счастлива», — сказала журналистка.
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