Это'О: я поверил в амбиции «Анжи» в борьбе за Лигу чемпионов

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Бывший нападающий махачкалинского «Анжи» Самюэль Это'О вспомнил о том, как защищал цвета черно-желтых. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, дагестанский клуб мог пойти по пути французского «Пари Сен-Жермен» и бороться за победу в Лиге чемпионов.

«Когда я переходил в «Анжи», то у авторов проекта был план на десятилетия вперед. Делалась ставка на собственную молодежь, которая должна была учиться у легионеров.

Жаль, что уход Сулеймана Керимова разрушил клуб. Вполне возможно, что Махачкала боролась бы за Лигу чемпионов, как это делает «ПСЖ», — сказал камерунец.

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