Чемпион мира расстроился уходу Смолова из «Локомотива»

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Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Бенедикт Хеведес расстроился уходу нападающего Федора Смолова из московского «Локомотива» в испанскую «Сельту». Об этом сообщают «Известия».

По его словам, 29-летний форвард отличался качественной игрой и мог серьезно помочь «железнодорожникам» в борьбе за Лигу чемпионов.

Также немец заявил, что уважает решение уроженца Саратова об отъезде в Примеру, но также сожалеет, что «Локомотив» не успел найти соответствующую замену.

Ранее сообщалось, что три российских клуба проявляют интерес к защитнику «Ромы» Жуану Жезусу.