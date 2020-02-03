Чемпион мира расстроился уходу Смолова из «Локомотива»
Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Бенедикт Хеведес расстроился уходу нападающего Федора Смолова из московского «Локомотива» в испанскую «Сельту». Об этом сообщают «Известия».
По его словам, 29-летний форвард отличался качественной игрой и мог серьезно помочь «железнодорожникам» в борьбе за Лигу чемпионов.
Также немец заявил, что уважает решение уроженца Саратова об отъезде в Примеру, но также сожалеет, что «Локомотив» не успел найти соответствующую замену.
Ранее сообщалось, что три российских клуба проявляют интерес к защитнику «Ромы» Жуану Жезусу.