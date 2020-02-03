Быстров рассказал о впечатлениях от дебюта Смолова в Ла Лиге
Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров рассказал о впечатлениях от дебюта нападающего сборной России Федора Смолова в испанской Ла Лиге за «Сельту». Об этом сообщает «Матч ТВ».
По его словам, 29-летний футболист вышел играть с большим желанием, что является хорошим знаком.
«Было заметно, что Федор находится не в лучших кондициях. Он очень старался, но пока никакого взаимодействия с партнерами не было.
Но то, как Смолов активно разминался, подкупило», — сказал Быстров.
Ранее сообщалось, что в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу «Атлетик» проиграл «Хетафе».