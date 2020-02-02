Возле рухнувшего СКК прошел митинг

Согласованный митинг прошел на площади перед СКК в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».

Участники акции почтили память Матвея Кучерова, погибшего в результате обрушения здания. Также митингующие потребовали расторгнуть концессионное соглашение с инвестором реконструкции комплекса, привлечь к уголовной ответственности виновных в происшествии и сохранить СКК для последующего восстановления.

Отмечается, что площадь была заполнена практически полностью. Перед собравшимися выступили инженеры, который раскритиковали действия демонтажу СКК.

Ранее сообщалось, что после гибели рабочего при обрушении СКК возбудили дело.