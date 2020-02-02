Форвард «Бостона» высказался о соперничестве с Овечкиным

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Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк поделился мнением о соперничестве с российским форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, передает официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

После матча регулярного чемпионата против «Миннесоты Уайлд» Пастрняк стал автором одной заброшенной шайбы, теперь в его активе 38 голов, он идет на первом месте в снайперской гонке. Овечкин занимает второе место.

«Ови разгоняется, я рад за него. Он является невероятным снайпером, играет в лиге долгие годы. Я с ним точно не соревнуюсь. У нас командный вид спорта, все ради этого», — заявил форвард.

Ранее сообщалось, что Овечкин идет вторым в снайперской гонке НХЛ.