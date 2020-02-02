Форвард «Вашингтона» Кузнецов хочет выиграть еще один Кубок Стэнли

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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов назвал самую главную задачу для себя в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает «Матч ТВ».

Хоккеист отметил, что не следит за своей личной статистикой и не ставит себе никаких задач в этой области. Он признал, что для него главное — завоевать еще как минимум раз Кубок Стэнли.

«У меня задача — еще хотя бы раз взять Кубок Стэнли. Это самое главное. Я никогда не был игроком, который старался забить определенное количество шайб или сделать столько-то передач», — заявил он.

«Вашингтон» стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году. Действующим обладателем трофея является «Сент-Луис Блюз».

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин идет вторым в снайперской гонке НХЛ.