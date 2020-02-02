Овечкин идет вторым в снайперской гонке НХЛ

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занимает второе место в снайперской гонке Национальной хоккейной лиги (НХЛ) этого сезона, сообщает «Чемпионат.com».

На счету российского форварда 37 заброшенных шайб в 51 встрече.

Возглавляет снайперскую гонку чешский нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, у которого в активе 38 шайб в 53 играх. Закрепиться на первом месте ему помог гол, который он оформил в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты Уайлд» (6:1).

Ранее сообщалось, что Овечкин рассказал об интересе сына к хоккею.